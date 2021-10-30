Усинск и Вуктыл стали лидерами по вакцинации в Коми

В Коми назвали лучшие районы по вакцинации Фото: Архив "КП"

Названы города и районы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса. Как сообщил врио министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев, в Усинске, Вуктыле, Ижемском, Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах идёт самая активная прививочная кампания.

А вот темпы вакцинации Воркуте, Инте, Ухте, Печоре, Сосногорске и Корткеросском районе оставляют желать лучшего: там показатель привитых жителей начал снижаться.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день в Коми вакцинацию прошли более 290 тысяч человек — это 46% из необходимых 80% для создания коллективного иммунитета.

Ранее руководитель республики Владимир Уйба в очередной раз призвал жителей Коми активнее записывать на вакцинацию, напомнив, что привитые болеют коронавирусом реже и переносят его легче.

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