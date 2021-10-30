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Происшествия30 октября 2021 20:48

В Сыктывкаре загорелся пассажирский автобус

Источник:kp.ru
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Фото очевидца произошедшего

Фото очевидца произошедшего

В Сыктывкаре загорелся автобус, следующий маршрутом №6. Об это сообщает БНК со ссылкой на пассажиров, которые находились в этот момент в салоне общественного транспорта.

Автобус воспламенился утром, в районе 10-11 часов, 30 октября. Сыктывкарка сумела заснять на видео произошедшее и кратко прокомментировала ситуацию:

- Мы горим, - написала она, сопроводив ролик смайликом.

Отмечается, что задымление произошло в тот момент, когда водитель завел автобус.

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