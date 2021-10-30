В Сыктывкаре загорелся пассажирский автобус

Фото очевидца произошедшего
В Сыктывкаре загорелся автобус, следующий маршрутом №6. Об это сообщает БНК со ссылкой на пассажиров, которые находились в этот момент в салоне общественного транспорта.
Автобус воспламенился утром, в районе 10-11 часов, 30 октября. Сыктывкарка сумела заснять на видео произошедшее и кратко прокомментировала ситуацию:
- Мы горим, - написала она, сопроводив ролик смайликом.
Отмечается, что задымление произошло в тот момент, когда водитель завел автобус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На трассе в Коми перевернулся микроавтобус с людьми