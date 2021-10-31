Сыктывкар и Ухта стали лидерами по количеству зараженных COVID-19 в Коми

Фото: архив КП.

В Коми вновь побит рекорд 2021 года по количеству заражённых коронавирусом за последние сутки. По официальной информации регионального Роспотребнадзора, муниципалитеты-лидеры по приросту традиционно Сыктывкар и Ухта.

За сутки COVID-19 заразились 369 жителей Республики Коми, выздоровели от опасной инфекции 142 пациента, скончались семь человек.

— Наибольший прирост за сутки показывают Сыктывкар — 110 случаев, Ухта — 75, Воркута — 33, Усинск — 27, Сосногорский район — 21.

Уточняется, что все инфицированные находятся под наблюдением медиков, им оказывается помощь. Всего под пристальным присмотром врачей находится 13 411 человек.

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