Призывная кампания в Коми пройдет с соблюдением мер профилактики COVID-19

Фото: архив КП.

С осеннему призыву в Коми готовы! Об этом власти проинформировал военный комиссариат республики. Старт очередной призывной кампании на военную службу начнётся уже завтра, 1 ноября.

Напомним, что в 2020 году для прохождения военной службы призвано и направлено 1800 человек. Благодаря мерам профилактики и безопасности ни один призывник не заразился коронавирусной инфекцией (!). Уточняется, что новобранцы из Коми служили в воинских частях Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических сил и национальной гвардии.

- В этом году порядок проведения осеннего призыва отличий от прошлого не имеет, основные усилия будут сосредоточены на профилактике заражений новой коронавирусной инфекцией и другими сезонными заболеваниями, - говорится в сообщении военного комиссариата.

Кстати, для родителей и призывников в военном комиссариате с 1 ноября начнёт работать «Прямая телефонная линия», по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00: 8 (8212) 32-11-92.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми выполнила норму призыва 2020 года в полном объёме

Не помешал даже коронавирус