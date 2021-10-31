«Сдохни, ...!»: житель Коми вступил в брак с женщиной, которая покалечила его холодным оружием

Любовь зла. Фото: архив КП.

Удивительная кровавая любовная драма произошла в Коми. К счастью, закончилась она хэппи-эндом, хоть и не совсем безоблачным. Воркутинец женился на женщине, которая в разгаре пьяной ссоры ударила его ножом.

Больше шести лет 41-летняя безработная Л. жила со своим 44-летним сожителем П. Пара частенько выпивала на досуге, в пьяном угаре между возлюбленными часто вспыхивали ссоры. Так и случилось в апреле этого года.

П. пригрозил своей даме, что оставит её без жилья. Л. испугалась и взяла телефон, чтобы позвонить в полицию. Но её сожитель быстро отобрал мобильник и разбил его.

– Уставшая от постоянных упрёков и разозленная женщина схватила нож и с криком «Сдохни, с….!» ударила обидчика в грудь. Мужчина сумел выбить нож из руки нападавшей, заперся в комнате и вызвал скорую помощь, – сообщается в пресс-релизе прокуратуры Коми.

Суд назначил воркутинке 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, после чего она ещё целый год должна быть ограничена в свободе.

Л. свою вину признала и... раскаялась. Пожалел о своём поведении и пострадавший от её руки мужчина. В ходе апелляционного заседания, которое прошло совсем недавно, П. согласился, что тоже вёл себя недостойно.

– Апелляционную жалобу подал и потерпевший, который подробно изложил обстоятельства своего противоправного поведения, спровоцировавшего нападение, а также указал, что такое поведение не выдержал бы ни один человек, – раскрывает подробности любовной драмы ведомство.

Самое интересное, что пока велось расследование, пара успела помириться и заключить брак прямо в СИЗО.

Однако суда эта тюремная романтика ничуть не впечатлила, поэтому приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

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