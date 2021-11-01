«Почта России» расплатится за потерянное любовное письмо из Сыктывкара

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По решению суда «Почта России» теперь должна выплатить компенсацию жительнице Сыктывкара. Как пишет «БНК», компенсировать почта должна потерю письма с признанием в любви.

Начиналось все очень трогательно: девушка послала в США открытку, в которой призналась в любви молодому человеку. Она оформила подарок как заказное письмо еще 18 апреля.

До 26 июля письмо путешествовало, пока не вернулось в Россию. Но у горожанки не было шанса повторить попытку: конверт потерялся на необъятных просторах России. Возмущенная девушка официально предъявила две претензии, которые организация оставила без ответа.

Сыктывкарка пришла в суд, который вынес решение в ее пользу: теперь «Почта России» обязана возместить расходы на отправку, моральный вред и еще выплатить штраф – в сумме это около 11 тысяч рублей.

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