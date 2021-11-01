ПЦР-тесты жителям Коми будут делать студенты-медики

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Студенты медицинских специальностей станут волонтерами для помощи врачам, заявил глава Коми Владимир Уйба. Как он пояснил в соцсетях, учащиеся станут делать ПЦР-тесты пациентам на дому.

По словам руководителя республики, нагрузка на врачей становится все больше, а заболеваемость растет. На данный момент практически в каждом городе и районе региона произошел заметный скачок количества вызовов доктора на дом.

Чтобы немного облегчить нагрузку на врачей, власти решили для тестирования на ковид подрядить будущих медработников. Ожидается, что заниматься этим станут в первую очередь студенты старших курсов.

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