ПЦР-тесты жителям Коми будут делать студенты-медики

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Студенты медицинских специальностей станут волонтерами для помощи врачам, заявил глава Коми Владимир Уйба. Как он пояснил в соцсетях, учащиеся станут делать ПЦР-тесты пациентам на дому.
По словам руководителя республики, нагрузка на врачей становится все больше, а заболеваемость растет. На данный момент практически в каждом городе и районе региона произошел заметный скачок количества вызовов доктора на дом.
Чтобы немного облегчить нагрузку на врачей, власти решили для тестирования на ковид подрядить будущих медработников. Ожидается, что заниматься этим станут в первую очередь студенты старших курсов.
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