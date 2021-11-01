На Коми надвигается опасность птичьего гриппа

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Минсельхоз Коми предупредил об опасности птичьего гриппа, который может угрожать жителям республики. Вспышку болезни уже зафиксировали в соседнем регионе.

Чтобы предупредить распространение опасного заболевания, людей и организации, которые разводят домашних птиц, просят соблюдать ветеринарные правила и при необходимости вводить карантин. Покупать мясо и яйца рекомендуют не в палатках и с рук, а в проверенных источниках, а также обращать внимание на наличие всех необходимых сертификатов.

Немаловажна и гигиена: необходимо перед готовкой мыть руки, яйца промывать в мыльной воде, а также не забывать о длительности термообработки – от 10 минут для яиц и от получаса для мяса.

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