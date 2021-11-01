О критериях выбора правильной «незамерзайки» рассказал Роспотребнадзор Коми

Фото: pexels

Роспотребнадзор Коми опубликовал актуальную информацию по выбору стеклоомывающей жидкости на зиму. Специалисты отмечают, что самым очевидным и безопасным вариантом будут «незамерзайки» на основе раствора спирта с добавлением ПАВ, красителей и ароматизаторов – такие в большинстве своем представлены в торговых точках.

Однако не каждый спирт хорош: в современных составах часто используют этиленгликоли, пропиленгликоли и изопропиловый спирт. Последний обладает резким запахом, схожим с ацетоном. С ним трудно смириться, но для здоровья он вполне безопасен.

Того же самого нельзя сказать о метиловом спирте. Внешне его невозможно отличить от безопасного этилового спирта, но, несмотря на слабый запах, этот вид токсично действует на человека, поражая сосудистую и нервную системы и глаза. Такой спирт, к сожалению, можно обнаружить в «паленых» стеклоомывателях.

Для собственной безопасности жителей Роспотребнадзор просит покупать жидкость только в проверенных магазинах и внимательно проверять информацию на этикетке. Она должна включать в себя название, состав, срок годности, данные о соответствии техтребованиям, данные о производителе с указанием адреса и предупреждение о мерах безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре загорелся пассажирский автобус (подробности)