«Вот это нанотехнологии»: в Коми монтажники топили снег для установки детской площадки

Фото: скриншот видео

В Ухте горожан рассмешил способ установки детской площадки в снег и морозы в микрорайоне Югэр. Дело в том, что монтажников заметили за растопкой льда, чтобы положить специальное покрытие. Данный факт вызвал бурную дискуссию в социальных сетях среди ухтинцев.

- Гениально же, - пишет Оксана, сопроводив свой комментарий смеющимся смайликом.

- Хорошо, хоть снег топят, а не прямо на него кладут, - размышляет Елена.

- Вот это нанотехнологии. В теории должно прокатить. Чего взбеленились то, - смеется Борис.

Однако нашлись и те, кому было не до смеха: ситуация разозлила многих горожан. По их словам, история не единичная и повторится из года в год в разных районах Ухты. Жители недоумевают, почему работы нельзя спланировать до похолоданий.

- Как этот бардак надоел, - негодует Татьяна.

- На «Водном» то же самое. Та же площадка, те же снаряды, та же топка снега и укладка покрытия, - делится наблюдениями Дмитрий.

Однако есть и ухтинцы, вставшие на сторону работников. По их словам, топка снега поможет уложиться в срок сдачи объекта и не класть покрытие прямо на снег.

- Наоборот, все правильно делают, чтобы в срок все закончить, вы думаете что так легко это все, нет! Не просто же так они это делают там, не с целью сделать некачественно. Сроки установлены как должны быть, они и выполняют это, ладно бы они на снег клали, тогда да, это бред и отмывание, но при том, что они отапливают снег и потом делают установку площадки, за это респект, вы сами попробуйте так поработать на морозе, - вступился за монтажников Артем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сбоев в теплоснабжении нет»: в Коми в замерзающем городе проверят каждый тревожный сигнал (подробности)