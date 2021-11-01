«Бесснежные и морозные»: какими будут первые дни ноября в Коми

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Первые дни ноября в республике ознаменуются приходом арктического воздуха, из-за чего в регионе существенно похолодает. Как рассказали метеорологи ЦГМС Коми, эти дни будут морозными и бесснежными.

- На фоне повышенного атмосферного давления существенного снега не ожидается. На большей части территории температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -12...-17 градусов, а днем составлять всего -5...-10 градусов, - пояснили синоптики.

А вот уже в четверг, 4 ноября, начнется потепление. Согласно прогнозу, в Коми придет новый циклон и принесет с собой повышение температуры.

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