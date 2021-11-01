В Сыктывкаре 83-летний водитель «копейки» вылетел в кювет

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Известно, что авария случилась Октябрьском проспекте накануне. Сыктывкарец за рулем ВАЗ-21013 не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате столкновения с землей 83-летний пенсионер получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травма и сотрясение головного мозга, также им предстоит выяснить, есть ли повреждение позвоночника.

Уточняется, что мужчина за рулем 57 лет. По данному факту начато разбирательство: инспекторам предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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