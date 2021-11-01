Двое жителей Коми лишились своих автомобилей из-за беспечности

Фото: архив КП.

За последние сутки у двоих жителей Коми угнали машины. Виной стал традиционно алкоголь и... просто беспечность. Подробности похищения «ласточек» раскрывает МВД по Коми.

В первом случае автомобиль ВАЗ-21103, припаркованный во дворе дома, угнали у пенсионера из Усинска. Полицейские выяснили, что причиной стала беспечность мужчины. Он просто оставил своё авто с ключами в замке зажигания. К счастью, поездка злоумышленника оказалась недолгой. ВАЗ нашли недалеко, в нескольких сотнях метров от места угона.

Во второй случае похититель угнал «Рено» у собутыльника. Дело было в Усть-Цилемском районе Коми. Во время застолья злоумышленник завладел ключами от машины, прыгнул в авто, но проехался совсем чуть-чуть, так как попал в ДТП.

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