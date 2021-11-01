В Коми неизвестный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Жительница поселка Кожва стала жертвой наезда на нее неизвестного автомобиля. Женщина шла по Торговому переулку поздно вечером, когда в нее врезалась машина. Не успела пострадавшая прийти в себя, как водитель поспешил скрыться с места ДТП.

- Неизвестный сбил женщину, которая шла по краю проезжей части справа по ходу движения авто. После чего водитель с места аварии скрылся, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сообщается, что в результате аварии жительница поселка черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибленную рану голени, однако от госпитализации отказалась. К тому же, женщине выписан штраф за нарушение ПДД: она двигалась по дороге по направлению движения транспорта, а не навстречу.

По данному факту начато разбирательство. Водитель, сбивший пешехода, объявлен в розыск.

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