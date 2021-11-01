Роспотребнадзор Коми раскрыл рейтинг городов-лидеров по заражению коронавирусом

В Коми выявлено ПЦР-тестированием 79 346 случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

Сыктывкар вновь занял первое место в рейтинге по наибольшему приросту больных коронавирусом за сутки. Об этом говорится в сообщении республиканского Роспотребнадзора. Из рекордных для 2021 года 378 случаев заражения 105 приходятся на столицу Коми.

Следом за Сыктывкаром идет Ухты с 76 фактами инфицирования. Третье место вырвала на этот раз Воркута - 34 новых пациентов с диагностированным ковидом.

Также в список Роспотребнадзора попали Усинске (+30), Сосногорский район (+20), Прилузский район (+18).

Всего под медицинским наблюдением находятся 13 393 человека. Всем им оказывается медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкар и Ухта начнут производить собственный кислород для ковид-пациентов (подробности)