В банках и сетевых магазинах Коми нашли фальшивые купюры крупного номинала

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В Коми появились фальшивые купюры номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. За последние дни октября зафиксировано пять банкнот, которые обнаружили сотрудники банков и сетевых магазинов. Подробности сообщает МВД по Коми.

Две пятитысячные купюры сомнительного происхождения обнаружили представители банка, они представили полиции банкноты 1997 года с признаками подделки. МВД уточняет, что купюры поступили в финучреждение при инкассации выручки с предприятий. Стражи порядка изъяли подозрительные денежные билеты. Возбуждены уголовные дела.

- Аналогичное сообщение зарегистрировано по Княжпогостскому району. Представители банка обнаружили купюру номиналом 5 000 рублей с признаками подделки, которая поступила в учреждение в виде выручки из сетевого магазина, - говорится в сообщении ведомства.

Инта и Воркута тоже попали под прицел злоумышленников. Администратор магазина и сотрудники банков при пересчете наличности нашли фальшивые банкноты номиналом 2000 и 1000 рублей. Проводятся проверки.

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