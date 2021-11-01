В Коми вынесли приговор мужчинам, уронившим железную дверь на молодую мать

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В Коми вынесен приговор двум жителям Воркуты, которые по неосторожности причинили тяжкий вред здоровью 37-летней женщины. Напомним, мужчины уронили на молодую мать железную дверь, когда она шла по улице с ребенком.

В злополучный день воркутинцы распилили дверь и решили забрать ее части в качестве лома. Мужчины придумали способ не ходить туда-сюда по этажам и выбросили железный фрагмент на улицу через окно третьего этажа, не убедившись в отсутствии под окном квартиры людей. Часть двери упала прямо на женщину, которая экстренно была госпитализирована в больницу с тяжелой травмой головы.

- В ходе следствия и суда фигуранты признали вину по предъявленному обвинению, раскаялись в содеянном, а также способствовали расследованию преступления, - рассказали в СК. Приговором суда им назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы каждому. Приговор не вступил в законную силу.

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