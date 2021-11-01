В Коми после пожара в дачном поселке обнаружен труп 33-летнего мужчины

На месте пожара обнаружено тело мужчины 1988 года рождения Фото: Архив "КП"

В Ухте произошел смертельный пожар, унесший жизнь молодого мужчины. По сообщению пресс-службы МЧС по Коми, возгорание было зафиксировано на Зеленой улице в СНТ «Металлист-2».

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в 11 ночи. Пока на место прибывали спасатели, пожар охватил всю дачу, который в последствие уничтожил его полностью.

После тушение огня на пепелище было обнаружено тело мужчины. На момент смерти ему было всего 33 года.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности приэксплуатации печного оборудования. По факту возгорания и гибели человека начата проверка.

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