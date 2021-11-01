Мальтийская болонка, померанский шпиц и французский бульдог: какие еще породистые псы не достались жителям Коми благодаря мошенникам

Фото: архив КП.

Жители Коми продолжают попадаться на уловки мошенников. Причем злоумышленники не гнушаются наживаться на добрых чувствах граждан, желающим купить через Интернет друга - собачку или какого другого зверька. О неразделенной любви к братьям нашим меньшим рассказывает МВД по Коми.

Так, сыктывкарка 1993 года рождения захотела купить щенка породы померанский шпиц. Объявление о собачке женщина нашла на сайте «Авито.ру». Продавец предложил договориться обо всех условиях в WhatsApp. И пояснил, что отправит собаку, но только после получения денег. Для внесения оплаты незнакомец отправил ссылку.

- Женщина ввела персональные данные банковской карты. В результате чего с ее счета было списано более 16 000 рублей, а лжепродавец перестал выходить на связь, - говорится в сообщении ведомства. Надо понимать, что шпица сыктывкарка так и не дождалась.

В аналогичную ситуацию попала и сыктывкарка 1981 года рождения. Она перевела мошенникам более 17 000 рублей, но породистый пес к ней так и не приехал.

Завести домашнего питомца хотела и 20-летняя жительница Ухты. Девушка нашла объявление на сайте «Юла» о продаже котенка шотландской породы. Девушка перевела мошенникам 3 000 рублей. Попался на уловки мошенников и еще один житель Ухты 2003 года рождения. Молодой человек отдал незнакомцам 5 000 рублей за шпица.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, более крупной суммы лишились еще трое жителей столицы, которые ждали себе на радость домой французского бульдога, бивер йоркширского терьера и мальтийскую болонку. В совокупности сыктывкарцы подарили злоумышленникам 127 000 рублей!

Возбуждены уголовные дела.

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