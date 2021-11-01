На опасном перекрестке в Сыктывкаре установили светофор со светящейся опорой

Фото: Дорожное хозяйство.

Дороги Сыктывкара в скором времени станут безопаснее для водителей и пешеходов. И это благодаря тому, что в столице Коми установят светофоры со светящимися г-образными опорами, которые будут дублировать сигналы светофора, издалека привлекая внимание всех участников дорожного движения. О новом ноухау рассказывают специалисты Дорожного хозяйства Сыктывкара.

В столице Коми в экспериментальном порядке специалисты произвели монтаж дополнительной подсветки опоры на перекрестке улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта. Кстати, именно на этом перекрестке ровно месяц назад произошла настоящая трагедия, получившая широкий общественный резонанс и волны народного негодования, — Ирина Шеремет на своей Сузуки сбила и покалечила 8-летнего школьника, затем насмерть задавила 38-летнюю мать двоих детей Ирину Р., а потом вписалась в Фольксваген.

Как считают специалисты, подобное световое решение — эффективный психологический фактор, который способен сдерживать пешехода и водителя от возможного нарушений ПДД. Это работает так: автомобилист видит сигнал светофора и успевает вовремя остановить машину перед пешеходным переходом, даже если дождь льет как из ведра или же стоит плотный туман.

— Как правило, светодиодными лентами оснащают устройства на наиболее аварийных участках улично-дорожной сети. В первую очередь выбирают места, где по невнимательности водителей происходит наибольшее количество ДТП, — говорится в сообщении предприятия.

Совместно с представителями Госавтоинспекции специалисты Дорожного хозяйства будут мониторить дорожную ситуацию на этом перекрестке.

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