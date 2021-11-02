Тридцати алкоголикам выдали водительские права в одном из городов Коми

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Прокуратура республики обнаружила в Воркуте жесткие нарушения при выдаче водительских прав. Оказалось, что водительское удостоверение получили 30 местных жителей, страдающих алкоголизмом.

Проблемы с алкоголем у этих водителей оказались настолько серьезными, что они официально состоят на учете у нарколога. Как известно, подобные заболевания являются значимым препятствием ответственному вождению. Тем не менее, с начала года в Воркуте насчитали 30 человек, получивших права, несмотря на такое серьезное противопоказание.

Как им удалось обойти этот момент, неизвестно. На данный момент прокуратура через суд добивается лишения водительских удостоверений, сейчас уже четверо больше не имеют права сесть за руль.

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