Свыше 90% ДТП в Коми – вина водителей

У госавтоинспектора есть хорошие новости и плохие Фото: Архив "КП"

По данным главного госавтоинспектора Коми Андрея Перловаса, 91% аварий произошли из-за водителей. Именно такая доля дорожных инцидентов случилась из-за нарушений ПДД со стороны автолюбителей.

Чаще всего ДТП в Коми – это столкновение с другим авто, сбитые прохожие или наезды на столбы, отбойники и другие препятствия. Гораздо меньше стало аварий, где водитель был пьян, однако самих нетрезвых водителей меньше почему-то не становится: инспекторы составляют протоколы на них так же часто, как и в прошлом году.

Снизилось и число смертельных исходов аварий: почти наполовину стало меньше погибших в ДТП (в этом году их было 39 человек). Также в 644 инцидентах пострадали 839 человек, что на 20,5% меньше, нежели годом ранее. Однако есть и негативная статистика: водители стали реже замечать людей на пешеходных переходах ночью. Эта статистика за год выросла сразу на треть.

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