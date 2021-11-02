В Коми за минувший месяц в ДТП погибли 15 человек

Фото: pexels.com

В Коми резко выросло число погибших в авариях. Только за октябрь насчитывается 15 жертв. Такие цифры привел главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РК Андрей Перловас.

Основными причинами трагедии, по его словам, являются неблагоприятные погодные условия и содержание улично-дорожной сети.

- Не всегда у нас обслуживающие организации справляются с традиционно неожиданно наступившей зимой и в результате мы имеем такой страшный показатель, - цитирует главного инспектора издание «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жить и жить бы»: в Коми трагически погиб в массовой аварии 26-летний водитель большегруза