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Происшествия2 ноября 2021 9:49

В Коми за минувший месяц в ДТП погибли 15 человек

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми резко выросло число погибших в авариях. Только за октябрь насчитывается 15 жертв. Такие цифры привел главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РК Андрей Перловас.

Основными причинами трагедии, по его словам, являются неблагоприятные погодные условия и содержание улично-дорожной сети.

- Не всегда у нас обслуживающие организации справляются с традиционно неожиданно наступившей зимой и в результате мы имеем такой страшный показатель, - цитирует главного инспектора издание «Комиинформ».

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