«Смерть наступила от тяжелых заболеваний»: глава Коми раскрыл личность погибших от ковида двоих вакцинированных пациентов

Всего с начала эпидемии в Коми умерли 1 965 человек Фото: Архив "КП"

В Коми каждый день фиксируют смерти от коронавируса. Так, по состоянию на 1 ноября, от осложнений, вызванных ковидом скончались девять человек, двое из них были вакцинированы. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, двое привитых пациентов - 79-летняя женщина и 80-летний мужчина - скончались от основных заболеваний, осложненных коронавирусом.

- Это люди глубоко преклонного возраста. Они имели большое количество тяжелых хронических заболеваний, неоднократно перенесенные инфаркты и инсульты. Смерть наступила от тяжелых заболеваний на фоне коронавируса, - рассказал он.

Всего в республике насчитывается 1 965 летальных исходов, вызванных болезнью.

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