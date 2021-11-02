«Смерть наступила от тяжелых заболеваний»: глава Коми раскрыл личность погибших от ковида двоих вакцинированных пациентов

Всего с начала эпидемии в Коми умерли 1 965 человек
Фото: Архив "КП"
В Коми каждый день фиксируют смерти от коронавируса. Так, по состоянию на 1 ноября, от осложнений, вызванных ковидом скончались девять человек, двое из них были вакцинированы. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
По его словам, двое привитых пациентов - 79-летняя женщина и 80-летний мужчина - скончались от основных заболеваний, осложненных коронавирусом.
- Это люди глубоко преклонного возраста. Они имели большое количество тяжелых хронических заболеваний, неоднократно перенесенные инфаркты и инсульты. Смерть наступила от тяжелых заболеваний на фоне коронавируса, - рассказал он.
Всего в республике насчитывается 1 965 летальных исходов, вызванных болезнью.
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