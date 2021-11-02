В Коми коечный фонд увеличиен до 2 742 мест

Госпиталь ветеранов в столице Коми вновь сделали ковидным Фото: Архив "КП"

В Коми вновь открыты дополнительные места для ковид-пациентов. Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении глава республики Владимир Уйба.

По его словам, резервные койки развернуты в госпитале для ветеранов, который ранее был перепрофилирован под ковид-госпиталь. Количество мест для больных коронавиурсом было увеличено до 2 742.

- Мы вынуждены открывать койки. Снова заняли госпиталь ветеранов, открыли там 140 коек. Всего развернуто 2742 койки, из них уже занято 2202, - рассказал руководитель региона. Он также отметил, что власти будут открывать новые места и в дальнейшем, так как эпидситуация накаляется.

Напомним, Коми последние три дня обновляла рекорд 2021 года по количеству новых выявленных случаев заражения за сутки.

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