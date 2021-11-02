Уйба посоветовал жителям Коми использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов

Глава Коми советует жителям использовать только доверенный механизм проверки QR-кодов Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, как пользоваться мобильным приложении по вакцинации. На данный момент в республике введена система QR-кодов: в общественных местах жители обязаны предоставить доказательство о пройденной вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

- При сканировании сертификата приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» запрашивает информацию из реестра Минздрава РФ. Результаты ПЦР-тестов сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры - это единственные достоверные источники информации о вакцинированных, переболевших, а также о прошедших ПЦР-тестирование, - объяснил руководитель региона.

Приложением может воспользоваться любой, у кого подтверждена учетная запись на «Госуслугах». Уйба также посоветовал жителям Коми скачать для удобства приложение на телефон.

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