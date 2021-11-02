В Коми насчитывается чуть более 800 тысяч жителей

Фото: pexels.com Фото: другой источник.

В Коми проживают 808 тысяч жителей. Численность населения республики за минувшие восемь месяцев 2021 года сократилось на 5,2 тыс. человек (на 0,6%). Такие данные приводит в своем исследовании Комистат.

По словам специалистов, в регионе сохраняется тенденция естественной убыли населения уже четвертый год, начиная с 2017 года. Так, в 2021 году в Коми родился 4 803 ребенка, это на 154 меньше, чем за восемь месяцев прошлого года. А вот умирать стали больше: 7 987 человек скончались в 2021 году, что на 1 454 больше.

Уточняется, что в городах Коми умирают чаще, чем в селах.

За январь-август внутри региона сменили место жительства 9571 человек, что на 1258 больше, чем за тот же период прошлого года. Из республики в другие регионы уехали 10063 человека (на 661 больше), приехали — 7088 человек (на 473 больше).

За границу переселился 801 человек, из-за рубежа приехали 1785. Миграционный обмен происходил в основном с Украиной и Азербайджаном (41% и 17% всего миграционного обмена со странами СНГ).

Таким образом, общий миграционный отток за восемь месяцев составил 1991 человек, что на 974 человека больше, чем за тот же период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми раскрыл личность погибших от ковида двоих вакцинированных пациентов (подробности)