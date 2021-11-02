Коми получит 195 млн рублей на покупку концентраторов кислорода для лечения COVID-19

Фото: архив КП.

Федеральное правительство выделило ещё свыше 56 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Коми получит 194 154,8 млн рублей на покупку концентраторов кислорода для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего деньги направят 50 регионам, нуждающимся в медоборудовании.

Концентраторы обеспечивают больницы кислородом для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. Такое оборудование обладает высокой производительностью – свыше тысячи литров в минуту. В Коми потребность в кислороде составляет порядка 20 тонн в сутки, ранее заявлял глава региона Владимир Уйба.

Денежных средств хватит на покупку 157 единиц концентраторов, а также на их доставку и проведение пусконаладочных работ.

Мишустин поручил министру здравоохранения Мурашко как можно скорее заключить с регионами необходимые соглашения, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах.

Напомним, в регионе до конца 2021 года планируется создание кислородной станции в кардиологическом диспансере в Сыктывкаре. Кроме того, в марте 2022 года планируется запустить промышленный концентратор в Ухтинской городской больнице.

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