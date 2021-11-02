Сыктывкарка оформила кредит на свое имя и отдала все деньги мошенникам

Фото: архив КП.

Сыктывкарку обманули мошенники, оформив на ее имя кредит в банке на 241 тысячу рублей. Женщина осталась ни с чем.

Как сообщает МВД по Коми, сыктывкарке во «ВКонтакте» написала коллега, с которой ранее они работали вместе

– Крупнейший банк в честь юбилея проводит акцию. Есть шанс получить 3 500 рублей! Ну если вовремя заполнить все электронные документы, – написала подруга.

– По просьбе приятельницы потерпевшая написала ей все данные банковской карты, дату выпуска и CVC-код. И сообщила подруге все содержимое смс-сообщений, – говорится в пресс-релизе ведомства.

Спустя два дня горожанка обнаружила, что 3 500 так и не прилетели ей на карту. С удивлением она обнаружила оповещения, в которых фигурировали суммы намного больше. Так, на ее карту было зачислено более 200 тысяч рублей, которые затем были переведены на неизвестные ей номера. Обеспокоенная сыктывкарка направилась в банк, где ее опасения подтвердились. Женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Оказалось, страничка ее приятельницы была взломана и все данные карты она сообщала мошенникам. Злоумышленники оформили на нее кредит в размере 241 тысячи и все деньги с помощью самой потерпевшей перекочевали на их счета.

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