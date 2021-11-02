В Сыктывкаре окровавленный 46-летний мужчина сам вызвал скорую помощь после нападения

Житель Сыктывкара признан виновным в покушении на убийство Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 48-летнего мужчину за покушение на убийство. Как сообщает СУ СК России по Коми, суд признал его виновным по предъявленному ему обвинению.

Как установило следствие, минувшей зимой двое знакомых выпивали в одном из домов по улице Кутузова. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, позже переросшая в кровавый конфликт. Фигурант уголовного дела нанес 46-летнему знакомому несколько ударов ножом, в том числе в область шеи и груди, однако мужчине удалось сбежать. С полученными ранениями потерпевший покинул квартиру и вызвал полицию и «скорую». Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

- В ходе расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению, заявив, что не помнит обстоятельств произошедшего в силу того, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между тем, его вина подтверждена собранными следствием доказательствами, в том числе заключениями судебных экспертиз, - прокомментировали ход дела в СК. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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