В Коми в сгоревшем доме обнаружено тело 29-летнего мужчины

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В Усинске в поселке Парма произошел пожар, унесший жизнь человека. О трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь охватил квартиру в доме по Советской улице. Несмотря на то, что спасатели были на месте ЧП уже через три минуты после вызова, человеческих жертв избежать не удалось: после тушение пожара было найдено тело мужчины.

- В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело мужчины. В результате пожара уничтожен дом на площади 300 квадратных метров, - уточнили в министерстве.

Известно, что в огне погиб 29-летний местный житель. По данному факту начата проверка, сейчас неизвестно, что именно стало причиной пожара.

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