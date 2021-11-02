Утверждены программы локализации карантинных объектов – усачей рода Monochamus в Коми

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует лесопользователей.

В целях предотвращения распространения по территории Российской Федерации карантинных объектов - большого черного елового усача, малого черного елового усача, черного соснового усача, приказами Североморского межрегионального управления Россельхознадзора от 13 сентября 2021 г. № 107, 108, 109 утверждены программы локализации очагов указанных карантинных объектов и ликвидации их популяции.

Наименование карантинного объекта, в связи с выявлением которого вводится карантинный фитосанитарный режим: малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus.

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны: в границах очагов карантинного объекта, на местах складирования для отгрузки за пределы Республики Коми лесоматериалов и лесопродукции хвойных пород, а также территории верхних и нижних складов лесопромышленных предприятий, мест заготовки, территории предприятий производства, переработки, хранения и реализации лесоматериалов и лесопродукции хвойных пород деревьев, включая буферную зону очагов карантинных объектов, с учетом биологических особенностей карантинных объектов, а также потенциальной опасности распространения карантинных объектов вследствие естественных причин, в границах территории Республики Коми общей площадью 21804,7 тыс. га.

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.

Наименование карантинного объекта, в связи с выявлением которого вводится карантинный фитосанитарный режим: большой черный еловый усач Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim).

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны: в границах очагов карантинного объекта, на местах складирования для отгрузки за пределы Республики Коми лесоматериалов и лесопродукции хвойных пород, а также территории верхних и нижних складов лесопромышленных предприятий, мест заготовки, территории предприятий производства, переработки, хранения и реализации лесоматериалов и лесопродукции хвойных пород деревьев, включая буферную зону очагов карантинных объектов, с учетом биологических особенностей карантинных объектов, а также потенциальной опасности распространения карантинных объектов вследствие естественных причин, в границах территории Республики Коми общей площадью 21804,7 тыс. га

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.

Наименование карантинного объекта, в связи с выявлением которого вводится карантинный фитосанитарный режим: черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)

Сведения о границах карантинной фитосанитарной зоны: В границах очагов карантинного объекта, на местах складирования для отгрузки за пределы Республики Коми лесоматериалов и лесопродукции хвойных пород, а также территории верхних и нижних складов лесопромышленных предприятий, мест заготовки, территории предприятий производства, переработки, хранения и реализации лесоматериалов и лесопродукции хвойных пород деревьев, включая буферную зону очагов карантинных объектов, с учетом биологических особенностей карантинных объектов, а также потенциальной опасности распространения карантинных объектов вследствие естественных причин, в границах территории Республики Коми общей площадью 21804,7 тыс.га.

Программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.