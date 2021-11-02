В Коми назвали шестерку муниципалитетов-лидеров по заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор Коми назвал муниципалитеты-лидеры по заболеваемости коронавирусом в регионе.

В антирейтинге традиционно первое место держит Сыктывкар: из сегодняшних 381 случая заболеваний COVID-19 107 зафиксированы в столице Коми. На втором месте Ухта – 77 случаев заражения, на третьем Воркута – 36 случаев инфицирования. Почетное четвертое место у Усинска – 28 заболевших за сутки, пятое у Сосногорского района – 21 случай, шестое у Прилузского района – 14 инфицированных коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что всего под медицинским наблюдением находятся 13 728 человек. Дополнительно сообщается, что на 2 ноября в республике против COVID-19 привито (первым компонентом) 302 163 человека (минздрав Коми).

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