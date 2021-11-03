Глава Коми рассказал о количестве вакцинированных среди умерших от коронавируса

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В рамках видеообращения глава Коми Владимир Уйба обнародовал данные о погибших больных коронавирусом за последние сутки. Напомним, стало известно о 15 умерших пациентах с ковидом.

Как отмечает руководитель региона, все скончавшиеся были без прививки. Точнее, один из них был вакцинирован, однако причиной смерти стал не коронавирус, а обостренная стадия серьезной болезни, от которой человек страдал уже долгое время.

Из тех, кто заразился, сертификат о вакцинации есть у 18 человек. Четверых пришлось госпитализировать, а остальным оказалось достаточно амбулаторного лечения. В структуре заболевших количество привитых пациентов занимает всего 5%. Остальные же были не вакцинированы.

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