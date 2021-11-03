За нападение на следователя воркутинцу дали больший срок

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В Воркуте состоялся суд над 41-летним жителем города, чьей жертвой едва не стала местная следовательница. По данным СК РК, мужчина набросился на нее во время расследования дела годичной давности.

Итак, в октябре прошлого года мужчина проходил как фигурант дела о легком вреде здоровью, однако он поставил себе цель во что бы то ни стало помешать расследованию. Дошло до того, что он начал ругаться на следовательницу матом, принялся угрожать ей насилием, а потом и вовсе соскочил с места и замахнулся, намереваясь ударить ее.

Коллегу выручил другой сотрудник Следкома, находившийся там же, в кабинете. С учетом предыдущей судимости обвиняемому назначили 2,5 года колонии общего режима со штрафом почти в 20 тысяч рублей.

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