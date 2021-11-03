Глава Коми объяснил, нужен ли QR-код при вызове скорой

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Владимир Уйба, глава Коми, ответил на вопросы жителей и еще раз разъяснил принцип работы системы QR-кодов. Он подчеркнул, что код не понадобится, для того чтобы получить помощь или доступ к организациям, связанным с жизнеобеспечением человека.

То есть так же, как можно без QR-кода попасть в продуктовый магазин, человек имеет право вызвать скорую помощь и рассчитывать на ее оказание. Без кода нельзя пройти только в места развлекательного характера или связанные с хобби: салоны красоты, концерты, кино, фитнес-центры и другие.

По словам Владимира Уйбы, ограничение по QR-кодам вводится для тех мест, где образуются скопления людей и высока вероятность заражения.

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