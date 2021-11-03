Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 ноября 2021 9:30

В Сыктывкаре водитель грузовика сбил насмерть пешехода

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами грузовика

В Сыктывкаре мужчина погиб под колесами грузовика

На эжвинской трассе в Сыктывкаре накануне произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь мужчины. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, 34-летний водитель ГАЗ-33022 сбил насмерть 52-летнего сыктывкарца на 18 км автодороги.

Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте. Водитель грузовика не ожидал встретить на вечерней трассе пешехода и не заметил мужчину. К тому же, как уточнили в ГИБДД, светоотражающих элементов на одежде потерпевшего не было.

По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре поезд сбил женщину насмерть (подробности)