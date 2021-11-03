Не на чем спать: многодетная семья погорельцев из Коми нуждается в помощи

Фото: подслушано Усинск

Накануне стало известно о пожаре в усинском поселке Парма, унесшем жизнь человека. После этой трагедии без дома оказалась многодетная семья, которой сейчас стараются помочь местные жители

Они уже собрали необходимый минимум одежды для погорельцев, однако помощь все еще необходима. В семье семеро взрослых и пожилых людей и трое детей: мальчики восьми и пятнадцати лет и 17-летняя девочка, которая уже заканчивает школу.

В настоящий момент пострадавшим от пожара нечего есть и нечем умываться, у них нет посуды и полотенец, а у детей сгорели все школьные принадлежности. Семье сейчас даже спать не на чем, поэтому местные волонтеры ищут матрасы. Узнать подробнее о том, что необходимо передать, можно у добровольца Елены Владимировны по номеру 8-912-95-77-324.

Напомним, пожар вспыхнул в доме на улице Советской. К моменту вызова пожарных было уже слишком поздно: дом был полностью уничтожен, а среди обломков пожарные нашли тело 29-летнего мужчины.

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