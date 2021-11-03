Роспотребнадзор Коми опубликовал пятерку районов-лидеров по количеству зараженных коронавирусом

Всего под медицинским наблюдением находятся 13 769 человек
Фото: Архив "КП"
В Коми вновь побит рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 в 2021 году. От абсолютного рекорда прошлого года республику отделяют всего восемь случаев.
Из 390 фактов инфицирования за сутки большая часть приходится на Сыктывкар - 113 случаев. Второе место за собой сохраняет Ухта. За минувшие 24 часа там заразились коронавирусом еще 82 человека. Третью строчку занимает Воркута с 29 новыми случаями.
Также в топ-5 вошли Усинск и Сосногорск. Там за сутки лабораторно было подтверждено 27 и 20 новых фактов соответсвенно.
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