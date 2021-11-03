В Коми во время выходных автоинспекторы проведут массовые проверки

Автоинспекторы Коми проведут массовые проверки Фото: Архив "КП"

В Коми ожидается резкое увеличение экипажей ДПС на дорогах республики. С 4 по 7 ноября инспекторы выйдут на массовые проверки транспорта в рамках акции «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

- Суть массовых проверок водителей заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, - объяснили в ведомстве.

Состояние водителей оценят инспекторы и, при условии, что у них не возникнут вопросы к управляющему транспортом, они сразу же их отпустят, заверили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами до 2 лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

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