В Коми водитель насмерть снес человека, еще двое пострадали

Мужчина попытался спасти друга, но все тщетно Фото: Архив "КП"

Накануне ближе к вечеру в Корткеросском районе произошло смертельное ДТП: водитель «Хендай Солярис» сбил двоих пешеходов, один из которых скончался на месте.

ДТП произошло на дороге из Сыктывкара в Троицко-Печорск примерно в половине пятого вечера. Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД республики, 51-летний и 39-летний мужчины шли по обочине по направлению движения машин.

Далее произошло странное: один из мужчин вышел с обочины на дорогу. Его друг, увидев приближающуюся иномарку, за рулем которой находился 37-летний водитель, пытался выдернуть приятеля обратно, но не успел: на полной скорости машина снесла пострадавшего. Сила удара была такова, что сбитый мужчина умер на месте, а водителю осколками стекла разрезало руки и лицо. Тот, кто пытался спасти товарища, пострадал тоже: ему диагностировали множество ушибов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми избил двоих мужчин из-за потерявшегося телефона: один человек умер (подробности)