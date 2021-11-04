После задержки рейса до Сыктывкара Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров в таких ситуациях

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Роспотребнадзор Коми опубликовал памятку для пассажиров самолетов, которые столкнулись с задержкой рейса. Ведомство напомнило о правах, которые человек вправе потребовать от перевозчика.

Для начала, пассажир может отказаться от полета, поскольку он никак не повлиял на обстоятельства. Даже если авиакомпания якобы не возвращает деньги за билеты, в этом случае она их отдать обязана.

Если из-за задержки пассажир опоздал на оплаченный ранее транспорт или экскурсию, перевозчик обязан компенсировать эту сумму. Но для этого нужно документальное подтверждение убытков: билеты, чеки и т.д. Подается такая претензия в аэропорту отправки или прибытия.

Человек может также взыскать с перевозчика штраф за невыполненные сроки, но только при условии, если задержка случилась не из-за непреодолимых обстоятельств, которые не зависели от авиакомпании или угрожали жизни пассажиров. Так можно вернуть себе до половины стоимости билета.

Во время задержки пассажир имеет право на бесплатное хранение багажа, комнату матери и ребенка. При задержке от 2 часов людей в салоне должны обеспечить напитками и дать право на 2 телефонных звонка или сообщения, от 4 часов уже подают горячее питание.

Во время более длительной задержки перевозчик обязан обеспечивать пассажиров питанием и ночлегом, а также должен оплатить трансфер до гостиницы и обратно.

Напомним, ранее из-за тумана задержали рейс из Москвы до Сыктывкара. Задержка по времени продлилась около семи часов.

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