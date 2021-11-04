В Коми мужчина с молотком напал на посетителя магазина

Фото: скриншот видео

В Воркуте местный житель подвергся нападению со стороны незнакомца прямо в магазине. Кадры с инцидентом опубликовал «Пятый канал».

На видео запечатлено, как мужчина достает из внутреннего кармана куртки молоток и наносит им удар по голове ничего не подозревающему посетителю. На кадрах видно, как удар смягчается о капюшон пострадавшего.

По словам работников магазина, нападавший живëт над магазином и за час до происшествия приходил туда с этим же оружием. Продавцы утверждают, что до того, как случился инцидент, они вызывали полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не стали реагировать на сообщение.

На данный момент неизвестно, какие травмы получил воркутинец.

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