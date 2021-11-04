В Коми установили личность мужчины с молотком, напавшего на человека

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В Коми возбуждено уголовное дело по факту нападения воркутинца на человека. Мужчина ударил по голове посетителя магазина молотком и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Уточняется, что нападавшим оказался 33-летний житель Воркуты, который был ранее судим. В СУ СК России по Коми также добавили, что воркутинец страдает психическим расстройством и на данный момент помещен в специализированное медучреждение.

- Фигурант страдает психическим расстройством. В настоящее время он помещен в психоневрологическую больницу с целью оказания психиатрической помощи и временной изоляции от общества, - заявили в СК.

Также в ведомстве рассказали о состоянии потерпевшего. Мужчина находится в больнице с тяжелой травмой головы.

В МВД сообщили, что злоумышленнику предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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