Названы лидеры среди районов Коми по числу заражений коронавирусом

Наибольший прирост за сутки замечен в Сыктывкаре Фото: Архив "КП"

В Коми обновлен годовой рекорд по суточному приросту инфицированных коронавирусом - 394 человека. Согласно данным, основными источниками заражений являются пять муниципалитетов. Как сообщает республиканский Роспотребнадзор, наибольший прирост больных за сутки зарегистрирован в Сыктывкаре - 108 новых фактов.

На втором месте располагается Ухта. За сутки медики обнаружили 81 человека с коронавирусом. На третьей строчке Воркута - 33 новых зараженных за прошедшие 24 часа.

В пятерку также вошли Усинск (+30) и Сосногорский район (+22).

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 14 596 человек, - заявили в надзорном органе.

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