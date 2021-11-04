Жителям Коми рассказали, как выявить коронавирус у кошек и собак

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Домашние животные могут болеть коронавирусом. Заразиться кошки и собаки могут от своего больного хозяина. Об этом рассказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

- Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком, - цитирует специалиста РИА «Новости».

По его словам, если животное начинает кашлять, чихать, тяжело дышать, а также у питомца есть выделения из носа и глаз и сонливость, то скорее всего, он заразился ковидом. Свои опасения можно проверить с помощью мазка из слизистой.

Ветеринар успокоил хозяев животных: в большинстве случаев коты и собаки переносят COVID-19 легко и никакого специального лечения не требуется.

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