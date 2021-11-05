В Коми известный интинский адвокат попался на пьяном вождении

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В Инте известного адвоката Андрея Жилина остановили сотрудники ДПС по подозрению в пьяном вождении. Как выяснилось позже, их опасения были не беспочвенны: в крови адвоката было обнаружено 0,834 миллиграмма на литр алкоголя.
Как сообщает БНК, в салоне авто также находились депутат совета Инты Дмитрий Яременко и, предположительно, супруга адвоката. В день инцидента они были в кафе «Шоколад», который принадлежит Яременко, где выпили две бутылки коньяка.
Издание уточняет, что неизвестно на данный момент, когда именно произошел инцидент.
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