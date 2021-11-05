Жителей Коми призвали сообщать об антипрививочниках в Следком и прокуратуру

Росздравнадзор постановил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру Фото: Архив "КП"

Врачей, выступающих против вакцины от коронавируса, намерены наказывать. Согласно постановлению Росдравнадзора, россиян призвали сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру. Информацию об этом передал портал «Медвестник».

Медиков, уличенных в нарушении законодательства, ждет наказание по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации). Данные статьи предусматривают миллионные штрафы, а также фигуранту грозит реальное лишение свободы.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель главного врача сыктывкарской больницы поставила на поток выдачу сертификатов о вакцинации. Получатели документы не проходили медицинскую процедуру, однако в базе их имена были включены в число вакцинированных.

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