В Коми два ребенка с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Коми растет заболеваемость COVID-19 среди детей Фото: Архив "КП"

В Коми наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом среди детей. Об этом сообщили в Минздраве республики. В ведомстве отметили, что буквально несколько месяцев назад фиксировались лишь единичные случаи заражения, сейчас же таких фактов насчитывается сотни.

- Если ранее болели редко и бессимптомно, то на сегодняшний день картина другая: на 2 ноября этого года госпитализировано с ковидом 113 детей, из них 40 детей - с пневмонией, 2 ребёнка - в тяжелом состоянии.

По мнению медиков, причиной складывающейся ситуации в том, что вирус сильно мутировал: теперь он не щадит никого.

- Можно говорить о серьезной мутации вируса, который не щадит ни одну возрастную группу. В Республиканской инфекционной больнице сейчас проходят лечение 56 детей: 7 детей - в возрасте до года, один из которых находится в реанимации; 12 детей - в возрасте от года до 3 лет; 37 детей – в возрасте от 3 до 17 лет, - рассказывает главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням Минздрава Татьяна Безуглая.

Медик признается, что самым удручающим является то, что для маленьких пациентов нет специальных лекарств. Защитить ребенка могут только родители одним единственным способом.

- Единственным возможным выходом из сложной эпидемиологической ситуации является вакцинация родителей, ведь именно контактируя с непривитыми членами семьи, дети чаще всего подвергаются этому коварному вирусу, - заключила врач.

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