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Общество5 ноября 2021 17:00

«Состояние среднее»: пострадавший от удара молотка мужчина из Коми переведен в травматологию

Мэр Воркуты рассказал о состоянии пострадавшего мужчины, на которого напали с молотком
Источник:kp.ru
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Пострадавший в магазине воркутинец находится в состоянии средней тяжести

Пострадавший в магазине воркутинец находится в состоянии средней тяжести

Фото: Архив "КП"

Стало известно состояние воркутинца, на которого напал неизвестный мужчина в магазине. Он ударил Александра, так зовут потерпевшего, молотком по голове. Позже выяснилось, что злоумышленник имеет проблемы с психическим здоровьем.

Как рассказал мэр Воркуты Ярослав Шапошников, состояние Александра из тяжелого переквалифицировано в среднее. Мужчина сейчас находится в городской больнице в отделении травматологии.

- Как сказали врачи, на данный момент помощь от администрации не требуется. Очень надеюсь, что все будет хорошо, - написал сити-менеджер.

Также Шапошников пожелал Александру скорейшего выздоровления.

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